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Под Иркутском росгвардейцы спасли мальчика, тонувшего в зоне паводка
29.6.2019 18:43
Фото: livejournal.com
Сотрудники Росгвардии случайно увидели ребенка, попавшего в беду, передает РИА Новости.
В минувший четверг, 27 июня, силовики проезжали мост через реку Уват и заметили мальчика в воде.
О случившемся рассказал сотрудник отдела вневедомственной охраны по Нижнеудинскому району Иркутской области младший сержант Антон Пытлев. По его словам, ребенок, когда его увидели росгвардейцы, предпринимал попытки вынырнуть, но это удавалось ему все сложнее. Когда силовикам удалось добежать до воды, мальчика уже не было видно.
В том месте очень сильное течение, поэтому решили вызвать подмогу. К месту ЧП прибыли еще несколько полицейских, в том числе, сержант Виктор Пучинин, старший лейтенант Сергей Москаленко, прапорщик Евгений Наумов и младшие сержанты Вадим Клименко и Денис Лаутин. Преодолев вдоль берега несколько метров, они смогли наконец добраться до ребенка. Используя ствол дерева, они сумели вытащить мальчика из воды.
Ранее стало известно о том, что количество погибших в Иркутской области может увеличиться до четырех человек. Реки, вышедшие из берегов, уже подтопили свыше трех с половиной тысяч домов, сообщают местные власти. Стихийное бедствие распространилось на Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы Иркутской области.
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