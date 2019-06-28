|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Иркутской области во время наводнения погиб один человек, трое пропали без вести
14:48
Фото: popmeh.ru
Количество погибших может увеличиться до четырех человек, информирует пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
По уточненным данным, в Иркутской области реки, вышедшие из берегов, уже подтопили свыше трех с половиной тысяч домов.
Стихийное бедствие распространилось на Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы Иркутской области, сообщают местные власти. По уточненной информации, официально подтверждена гибель одного человека, еще трое пока числятся пропавшими без вести. В больницы доставлено шестнадцать пострадавших.
В сообщении указано, что точное число жертв можно будет назвать лишь после того, как схлынет вода. Тогда проведут осмотр затопленных домов.
Ранее в СМИ появились сообщения о 86-летнем мужчине, который вместе с 8-летним мальчиком пытался самостоятельно эвакуироваться и был унесен течением реки Ии.
В Тулун направились зоозащитники, чтобы помочь собакам, оставшимся на цепи, и кошкам, ожидающих спасения на крышах покинутых домов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|