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Зоозащитники спасают собак и кошек в подтопленном Тулуне
13:15
Фото: tvanouvelles.ca
Собак, которых спешно эвакуировавшиеся хозяева не успели спустить с цепей, и спасающихся на крышах кошек, вывозят в безопасное место сотрудники питомника "К-9". Зоозащитники выехали в Тулун из Иркутска, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Как рассказал журналистам директор питомника Вячеслав Славин, одна из бригад накануне случайно оказалась в Тулуне, где накануне, 28 мая, прорвало дамбу на реке Ие. Сотрудники питомника сразу же начали оказывать помощь людям, когда начала быстро прибывать вода. После того, как удалось эвакуировать людей из затопленных домов, зоозащитники пришли на помощь к собакам, которые в спешке были оставлены хозяевами на цепях. Кроме того, сотрудники питомника снимают кошек, которые забрались на крыши.
По словам Славина, в Тулун направилась вторая бригада "К-9", в распоряжении которой имеется автомобиль-амфибия. Учитывая, что уровень воды поднимался очень быстро, ситуация там сейчас "тяжелая, работы много", отметил директор питомника. Многие животные уже погибли, потому что не смогли убежать или забраться в безопасное место.
По последним данным, после прорыва дамбы на реке Ие в Тулуне затоплено около 900 домов, в которых проживает свыше полутора тысяч человек, в том числе 251 ребенок. Полностью блокировано движение по трассе Р-255 "Сибирь" федерального значения. Затоплено примерно 6 км дорожного полотна. В некоторых местах глубина воды уже достигает трехметрового уровня.
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