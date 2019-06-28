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В Поморье погиб подросток, еще трое пострадали в ДТП на железнодорожном переезде
28.6.2019 20:24
Фото: vk.com
На железнодорожном переезде станции Ломовое (Архангельская область) столкнулись поезд и автомобиль.
В результате аварии пострадали все, кто был в машине. Управлявшая транспортным средством 16-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте.
По данным регионального МЧС, смертельный инцидент случился вечером минувшей среды, 26 июня, около 21:12 по местному времени.
Как стало известно, за рулем автомобиля "ВАЗ-2105" находилась 16-летняя девушка. Она нарушила ПДД на железнодорожном переезде, который оборудован светозвуковой сигнализацией, и выехала на пути перед приближающимся поездом.
Машинист поезда No 187, следовавшего по маршруту Архангельск-Новороссийск, применял все возможные меры, включая звуковые сигналы и экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.
Кроме девушки, находившейся за рулем и погибшей на месте, в машине сидели трое детей возраста 13-16 лет. Все они с травмами доставлены в больницы на вертолете санавиации.
Ранее сообщалось о трагедии под Вологдой, где двое подростков на скутере попали под колеса грузовика. Юноши 2006 и 2004 годов рождения, получили смертельные травмы и погибли на месте.
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