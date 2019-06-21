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В Вологде двое подростков на скутере столкнулись с КамАЗом
21.6.2019 13:20
Фото: sarinform.ru
В результате ДТП оба юноши скончались на месте от полученных травм, заявили представители регионального главка МВД.
Отмечается, что на подростков в момент аварии не было мотошлемов.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано накануне, 20 июня, около 15:50 на Московском шоссе Вологды. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка, подростки ехали на Irbis.
В результате столкновения с КамАЗом водитель и пассажир скутера, соответственно, 2006 и 2004 годов рождения, получили смертельные травмы и погибли на месте.
Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению всех обстоятельств трагедии.
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