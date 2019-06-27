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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек под Владимиром
27.6.2019 22:14
Фото: РЕН ТВ
Следственные органы просят суд взять задержанного под арест, передает ТАСС.
Напомним, тела двух жительниц Покрова были найдены на территории старого кладбища в лесу. Обеих женщин убили.
Полицейским удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к гибели двух жительниц города Покрова (Владимирская область). По данным регионального управления СУ СКР, по факту ЧП ранее уже возбудили уголовное дело, в рамках которого был задержан 27-летний мужчина. В ведомстве отметили, что именно задержанный указал место, где оставил тела погибших женщин.
ЧП случилось 21 июня, когда две жительницы Покрова, 16 и 26 лет, отправились в местный развлекательный клуб. После этого девушек никто не видел. Спустя несколько дней обеспокоенные родственники обратились в полицию.
В ходе начатого расследования выяснилось, что подруги покинули клуб в компании знакомого. Мужчина увез женщин в неизвестном направлении на собственном автомобиле. Как позже рассказал задержанный, из-за поведения девушек в пути между ними произошел конфликт. В результате он направился в лес, где задушил подруг.
Представители следственных органов сообщили, что 16-летняя девушка воспитывала годовалую дочь, ее подруга растила малолетнего ребенка.
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