|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавшие под Владимиром девушки найдены убитыми
27.6.2019 09:39
Фото: РЕН ТВ
Волонтеры ранее распространили сообщения об исчезновении 16-летней Юлии Ш. и ее подруги Ларисы Н.
Женщины, воспитывавшие маленьких детей, пропали еще 21 июня.
Судя по объявлениям, которые несколько дней назад начали появляться в социальных сетях Владимирской области, в минувшие выходные подруги собирались отправиться на дискотеку в городе Покров. После этого женщин никто не видел.
Позднее в Сети появились сообщения о том, что тела девушек нашли на территории кладбища, расположенного в Введенском лесу. Со ссылкой на родственников женщин уточнялось, что их уже вызывали в морг, чтобы провести опознание.
Отмечается также, что обе девушки могли быть убиты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|