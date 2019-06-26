Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии завершено расследование громкого дела об изнасиловании мигрантами местной жительницы

26.6.2019 21:52

Фото: newstracker.ru



В Якутии завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении уроженца Киргизии. Мигранта подозревают в похищении и изнасиловании местной жительницы.



Материалы переданы в суд, сообщает региональное СУ СКР.



После инцидента, к которому причастны трое мужчин, минувшей весной в Улан-Удэ начались массовые волнения и митинги. По версии следствия, обвиняемые могут быть признаны виновными в похищении человека с применением насилия, изнасиловании, которое было совершено под угрозой убийства, разбое и торговле людьми, которая сопровождалась насилием. Кроме того, в отношении одного из фигурантов возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации - в качестве адреса было указано заброшенное здание.



Как установили следователи, двое обвиняемых, работавшие в автосервисе, ремонтировали приятелю автомобиль. Мужчина, испытывавший материальные трудности, не смог расплатиться и вместо пяти тысяч рублей предложил им привезти женщину, которая якобы будет готова оказать интимные услуги.



В начале марта обвиняемый, находясь на улице Кузьмина, затащил в свою машину проходившую мимо девушку, затем отвез ее в безлюдное место и изнасиловал. После этого он привез потерпевшую в автосервис, забрал у нее телефон и оставил землякам, которые также надругались над жительницей Якутска. Спустя несколько часов, когда насильники заснули, девушке удалось сбежать. Она сразу же обратилась в полицию.



В Якутии случившееся вызвало большой резонанс. Местные жители устроили стихийный митинг, после которого закрылись многие базы, магазины и торговые точки, где уроженцы Средней Азии продавали овощи и фрукты. Их земляки, водившие автобусы, перестали выходить на работу.



Полицейские в тот период задержали несколько человек, в том числе, 33-летнего уроженца Якутска, который с пистолетом "конвоировал" мигранта.



Автор: Злата Богатова

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