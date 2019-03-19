Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии задержаны погромщики овощных киосков

06:08

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Якутии задержали группу мужчин, которые устраивали погромы в овощных киосках.



Ранее в республике прошли массовые митинги - люди выходили на улицы, отреагировав на групповое изнасилование местной жительницы.



Как передает РИА Новости, все противоправные действия задержанных повлекут за собой уголовную или административную ответственность. Со ссылкой на представителей республиканского главка МВД отмечается, что сейчас ситуация в регионе полностью контролируется правоохранительными органами.



Напомним, в ночь на 17 марта жительницу Якутии похитили, а потом изнасиловали. По версии следствия, к преступлению могут быть причастны выходцы из Киргизии. Полиция задержала трех подозреваемых уже 18 марта, после чего в Якутии начались стихийные митинги. Местные жители начали выступать с резкой критикой в отношении находящихся в регионе мигрантов из Средней Азии.



Прокомментировав обстановку в республике, глава региона Айсен Николаев ранее заявил о том, что руководство Якутии намерено усилить борьбу против незаконной миграции и "преступности, какой бы национальности она ни была".



Автор: Злата Богатова

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