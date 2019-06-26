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Женская сеть myJulia.ru
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В Мексике неизвестные расстреляли посетителей ресторана
26.6.2019 20:52
Фото: vk.com
В результате нападения четыре человека погибли, еще шесть пострадали и доставлены в больницу.
Сведений о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.
Как передает Milenio, ЧП случилось на территории муниципалитета Гуадалупе в мексиканском штате Сакатекас, где неизвестные расстреляли посетителей бара. В числе пострадавших – пять женщин и один мужчина.
Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту инцидента. Мотивы нападения устанавливаются.
Около двух недель назад в районе Уиманигильо юго-восточного штата Табаско была убита журналистка Норма Сарабия, которая несколько лет работала в региональной газете Tabasco Hoy. Двое мужчин расправились с ней около ее дома.
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