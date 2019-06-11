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В Мексике убита журналистка
12:28
Фото: publico.es
Преступление, жертвой которого стала Норма Сарабия, было совершено двумя мужчинами.
Убийцы расправились с журналисткой накануне вечером, передает ТАСС.
Как пишет газета Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных структурах страны, Норма Сарабия была убита около своего дома, который находится в районе Уиманигильо юго-восточного штата Табаско.
Установлено, что к нападению причастны двое мужчин. Полиции не удалось задержать убийц по горячим следам, ведется расследование, заявили представители администрации штата. Сведений о мотивах преступления из официальных источников пока не поступало.
По данным мексиканских СМИ, на протяжении нескольких лет Норма Сарабия трудилась в региональной газете Tabasco Hoy.
Согласно сведения, которые приводит Национальная комиссия по правам человека, за период с 2000 года на территории Мексики убили более 140 сотрудников СМИ. Организация "Репортеры без границ" информирует о том, что за прошлый год жертвами преступлений в этом латиноамериканском государстве стали по меньшей мере девять журналистов.
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