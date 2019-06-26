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PR-директор Алибасова обнародовал выписку из НИИ Склифосовского


26.6.2019 20:00
PR-директор Алибасова обнародовал выписку из НИИ СклифосовскогоФото: trud.ru

Судя по документу, который показал Вадим Горжанкин, музыкант был экстренно госпитализирован в результате отравления чистящим средством "Крот".

Ранее в прессе появились сообщения о том, что продюсер Бари Алибасов мог инсценировать инцидент.

После того, как прессе распространились сведения о том, что Бари Алибасов мог инсценировать отравление, музыкант принял решение о публикации копии выписки из своей медкарты, рассказал его PR-директор. Судя по документу, фрагмент которого показал Горжанкин, 4 июня Алибасова на "скорой" доставили в отделение острых отравлений НИИ Склифосовского. После того, как продюсер провел в реанимации токсикологии почти две недели, его выписали.

В качестве диагноза в выписке указано химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочное средство "Крот"). Врачи диагностировали у пациента тяжелые химические ожоги слизистой ротоглотки и пищевода, а также желудка.

Ранее некоторые медики усомнились в том, что Алибасов мог так быстро восстановиться после настолько тяжелого отравления. Кроме того, у специалистов возникли и другие вопросы, поэтому начались разговоры о возможной инсценировке.

Напомним, не так давно в больницу попала и супруга Бари Алибасова - известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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