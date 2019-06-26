|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
PR-директор Алибасова обнародовал выписку из НИИ Склифосовского
26.6.2019 20:00
Фото: trud.ru
Судя по документу, который показал Вадим Горжанкин, музыкант был экстренно госпитализирован в результате отравления чистящим средством "Крот".
Ранее в прессе появились сообщения о том, что продюсер Бари Алибасов мог инсценировать инцидент.
После того, как прессе распространились сведения о том, что Бари Алибасов мог инсценировать отравление, музыкант принял решение о публикации копии выписки из своей медкарты, рассказал его PR-директор. Судя по документу, фрагмент которого показал Горжанкин, 4 июня Алибасова на "скорой" доставили в отделение острых отравлений НИИ Склифосовского. После того, как продюсер провел в реанимации токсикологии почти две недели, его выписали.
В качестве диагноза в выписке указано химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочное средство "Крот"). Врачи диагностировали у пациента тяжелые химические ожоги слизистой ротоглотки и пищевода, а также желудка.
Ранее некоторые медики усомнились в том, что Алибасов мог так быстро восстановиться после настолько тяжелого отравления. Кроме того, у специалистов возникли и другие вопросы, поэтому начались разговоры о возможной инсценировке.
Напомним, не так давно в больницу попала и супруга Бари Алибасова - известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|