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Федосееву-Шукшину скоро выпишут из больницы


13:52
Федосееву-Шукшину скоро выпишут из больницыФото: teleprogramma.pro

Врачи пришли к выводу, что угрозы здоровью Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, поэтому актриса сможет вернуться домой уже в самое ближайшее время.

Как передает агентство "Интерфакс", информация поступила от PR-директора супруга артистки Вадима Горжанкина.

По словам представителя Бари Алибасова, сегодня утром Лидия Федосеева-Шукшина действительно чувствовала себя не очень хорошо. У артистки произошел приступ удушья на фоне бронхиальной астмы, поэтому пришлось вызвать скорую. В результате ее доставили в больницу.

Сейчас супруга продюсера уже начала собираться домой, врачи заявили, что ей не требуется длительная госпитализация, отметил представитель Бари Алибасова.

Ранее стало известно о полиции, которая приезжала к дому продюсера, несколько дней назад выписанного из больницы. После конфликта, случившегося дома у Алибасова, у него взяли анализы на психотропные вещества.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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