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Федосееву-Шукшину скоро выпишут из больницы
13:52
Фото: teleprogramma.pro
Врачи пришли к выводу, что угрозы здоровью Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, поэтому актриса сможет вернуться домой уже в самое ближайшее время.
Как передает агентство "Интерфакс", информация поступила от PR-директора супруга артистки Вадима Горжанкина.
По словам представителя Бари Алибасова, сегодня утром Лидия Федосеева-Шукшина действительно чувствовала себя не очень хорошо. У артистки произошел приступ удушья на фоне бронхиальной астмы, поэтому пришлось вызвать скорую. В результате ее доставили в больницу.
Сейчас супруга продюсера уже начала собираться домой, врачи заявили, что ей не требуется длительная госпитализация, отметил представитель Бари Алибасова.
Ранее стало известно о полиции, которая приезжала к дому продюсера, несколько дней назад выписанного из больницы. После конфликта, случившегося дома у Алибасова, у него взяли анализы на психотропные вещества.
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