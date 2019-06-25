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Пентагон сообщает о гибели в Афганистане двух американских военных
14:55
Фото: politpuzzle.ru
Как передают зарубежные СМИ, сведения о гибели американских военнослужащих на территории Афганистана уже подтвердили представители Пентагона.
Какие-либо подробности случившегося в военном ведомстве США пока не приводят.
Известно лишь, что инцидент случился сегодня утром, спустя день после того, как Афганистан с официальным визитом посетил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео.
В Пентагоне отметили, что имена погибших военнослужащих не будут обнародованы вплоть до того момента, пока официально не проинформируют о ЧП их ближайших родственников.
Напомним, осенью прошлого года во время нападения талибов на офис губернатора Кандагара был ранен американский генерал Джеффри Смайли, который консультировал афганских силовиков в области осуществления контртеррористических операций.
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