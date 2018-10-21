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В афганском Кандагаре талиб ранил американского генерала
08:58
Фото: zaman.com.tr
В Афганистане во время нападения талибов на офис губернатора Кандагара ранен американский генерал Джеффри Смайли, передает ТАСС. Представитель ВВС Соединенных Штатов занимался подготовкой и консультированием афганских силовиков в области осуществления контртеррористических операций.
Как стало известно, инцидент произошел несколько дней назад, когда боевик радикального движения "Талибан" (в России деятельность этой группировки признана экстремистской и официально запрещена) атаковал здание, в котором находится офис губернатора провинции Кандагар.
Отмечается, что теракт случился сразу после мероприятия с участием делегатов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. По словам официального представителя миссии Гранта Нили, раненый во время нападения американский бригадный генерал Джеффри Смайли сейчас "восстанавливается после огнестрельного ранения". Какие-либо подробности инцидента пока не приводятся. Известно лишь, что Смайли был доставлен в госпиталь провинции Кандагар, где и остается на сегодняшний день.
Ранее стало известно о взрыве мины, установленной у дороги, на востоке Афганистана. Жертвами ЧП стали одиннадцать человек, в том числе женщина и шесть детей.
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