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Женская сеть myJulia.ru
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Кэти Холмс заявила, что Том Круз не является отцом Сури
13:56
Фото: topinfoweb.com
Известная американская актриса сделала это признание неожиданно для себя, пишут американские СМИ.
Как рассказал источник, Кэти Холмс заявила об этом дочери в ее 13-й день рождения, когда Сури расстроилась из-за отсутствия на празднике отца.
Кэти Холмс сказала дочери, что Том Круз в действительности не является ее биологическим отцом. Актриса сделала признание, пытаясь приободрить дочь. Дело в том, что подросток, которому исполнилось тринадцать лет, был крайне расстроен из-за отсутствия отца на своем празднике.
Сури устроила скандал и в результате Холмс, намереваясь урегулировать ситуацию, рассказала ей о том, что Круз вовсе не ее отец. Ребенка это не успокоило. Девочка потребовала от матери назвать имя настоящего отца, однако актриса эту информацию раскрывать не стала. Теперь мать и обиженная дочь практически не общаются, так как Сури очень обижена, сообщил источник, близкий к окружению звезды.
Минувшей весной в СМИ появились сообщения о том, что Том Круз категорически запретил своему 24-летнему сыну приглашать на свадьбу Николь Кидман. Актер выдвинул Коннору ультиматум, требуя, чтобы тот полностью оборвал все связи с актрисой.
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