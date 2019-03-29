Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Том Круз запретил сыну приглашать на свадьбу Николь Кидман

14:54

Фото: gelestatic.it



Условие поставил бывший супруг актрисы Том Круз, запретив Николь Кидман не только появляться на свадьбе их приемного сына Коннора, но и вообще участвовать в жизни молодого человека.



По данным американских СМИ, Круз буквально выдвинул своему 24-летнему сыну ультиматум.



Звездный отец выразил готовность полностью оплатить торжество, если Коннор вычеркнет из списка гостей Николь Кидман. Учитывая, что Том Круз является неоспоримым авторитетом для сына, еще не добившегося финансовой независимости, молодому человеку оставалось лишь согласиться.



Вероятно, большую роль сыграла и саентология, адептом которой, как и отец, является сын Круза. Приверженцы этого учения считают, что дети ни в коем случае не должны перечить своим родителям. А Николь Кидман, как известно, не поощряла увлечение своего супруга. Сайентологи даже признали ее за это "подавляющей личностью", убедив Круза порвать все связи с бывшей женой.



Отметим, вторая жена Тома Круза - актриса Кэти Холмс, как и Николь Кидман, крайне негативно воспринимает увлечения бывшего мужа сайентологией. В результате их дочь Сури практически не общается со своим отцом уже несколько лет.



Автор: Злата Богатова

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