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На границе Мексики и США от жары погибли девушка и трое детей
06:33
Фото: thpanorama.com
Тела нелегальных мигрантов обнаружили американские полицейские, передает телевизионный канал CBS.
По предварительным данным, причиной смерти стало сильное обезвоживание.
ЧП случилось на границе американского штата Техас и Мексики, сообщается со ссылкой на Пограничную службу США. Тела девушки и трех детей были обнаружены неподалеку от реки Рио-Гранде. Предположительно, причиной их смерти могло стать сильное обезвоживание.
Американские пограничники обнаружили тела погибших возле места, где в будущем появится заградительная стена, защищающая южные рубежи США. В этом месте пролегает маршрут, которым пользуются порядка 40 % нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Соединенные Штаты по участку у реки Рио-Гранде.
Ранее стало известно о гибели ребенка, мать которого пыталась отыскать воду и заблудилась. Уроженка Индии перешла через границу, обратившись к контрабандистам. Оставив маленькую дочь с другими мигрантами, женщина около суток блуждала по пустыне Сонора (штат Аризона).
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