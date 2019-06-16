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В пустыне Аризоны от теплового удара погибла шестилетняя дочь мигрантки
16.6.2019 17:21
Фото: wpblink.com
Женщина отправилась на поиски воды, оставив ребенка вместе с другими мигрантами, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Соединенные Штаты.
Трагедия случилась в пустыне Сонора (штат Аризона).
Как передает агентство Reuters, группу уроженцев Индии, которые ранее добрались до Мексики, провели на американскую территорию контрабандисты. Оказавшись в пустыне, одна из женщин была вынуждена отправиться на поиски питьевой воды. Свою дочь она оставила с другой женщиной и ее ребенком.
Индианка, ушедшая за водой, заблудилась и не смога вернуться. Через двадцать два часа ее задержали американские пограничники. Как выяснилось позже, пока мать пыталась отыскать воду для дочери, ребенок погиб от теплового удара - в тот день температура воздуха в пустыне поднялась до 42 градусов.
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