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Итальянский мафиози совершил побег из тюрьмы в Уругвае


24.6.2019 20:39
Итальянский мафиози совершил побег из тюрьмы в УругваеФото: sputnik.by

Кроме Рокко Морабито, учреждение смогли покинуть еще трое преступников.

Как передают зарубежные СМИ, арестанты выбрались через крышу тюрьмы. Ведутся их поиски.

В прошлом итальянский мафиози Рокко Морабито был одним из влиятельных боссов калабрийской группировки "Ндрангета". В МВД Уругвая подтвердили сведения о том, что преступник, в прошлом считавшийся одним из наиболее разыскиваемых, совершил побег.

По данным ведомства, четверо арестантов, включая Морабито, выбрались из пенитенциарного учреждения через крышу. Затем они смогли пробраться в одну из квартир, расположенных в соседнем здании. Отмечается, что в тот момент их заметила хозяйка квартиры, находившаяся дома. Беглые преступники похитили у женщины деньги, но причинив больше какого-либо вреда.

В полиции Уругвая заявили, что всех злоумышленников уже объявили в международный розыск.

Рокко Морабито, обвиняемый в Италии в торговле наркотиками, был взят под стражу на территории Уругвае осенью 2017 года. Предполагалось, что в скором времени его экстрадируют в Европу.

Ранее в тюрьмах США запретили выдавать учебники по программированию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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