Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США арестантам больше не выдают учебники по программированию

23.6.2019 20:32

Фото: scpr.org



По данным американских СМИ, соответствующий запрет ввели на своей территории власти штата Орегон.



Местное руководство опасается, что заключенным удастся взломать тюремные компьютерные системы и осуществить побег.



Власти штата Орегон запретили выдавать заключенным, которые отбывают срок в местных тюрьмах, изучать книги и пособия по программированию. Руководство опасается, что полученные знания осужденные могут использовать с преступными намерениями, в частности, взломать в исправительных учреждениях компьютерную систему и сбежать.



Решение уже прокомментировал автор серии книг "Windows для чайников" Энди Рэтбоун. В частности, эксперт выразил сомнения в том, что арестантам действительно удастся стать настолько компетентными программистами, чтобы осуществить побег. Учитывая, что некоторые книги он писал еще в прошлом веке, ни одна из них не содержит сведений, которые бы позволили взломать существующие сегодня системы.



По словам Рэтбоуна, арестантам нужно читать подобного рода литературу, чтобы лучше адаптироваться в обществе, когда они наконец выйдут на свободу. Ведь покинув тюрьму, они окажутся в мире, где уже практически все компьютеризировано, подчеркнул эксперт.



Автор: Злата Богатова

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