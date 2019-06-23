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Кандидатам от партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы на Украине


00:40
Кандидатам от партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы на УкраинеФото: dilova.com.ua

Как информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины, ведомство отказалось проводить регистрацию кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, которые намеревались поучаствовать в выборах в Верховную раду.

Украинский Центризбирком принял соответствующее решение по итогам состоявшегося накануне, 23 июня, очередного заседания.

По данным ведомства, после рассмотрения документов в регистрации кандидатов в народные депутаты от политической партии "Рух новых сил" было отказано.

Предполагается, что внеочередные выборы народных депутатов состоятся на Украине менее через месяц - 21 июля. Как информирует ЦИК, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", который был созван 10 июня для утверждения избирательного списка, проводился "в нарушение требований устава" данного политического объединения.

Напомним, в конце минувшего мая бывший грузинский лидер прибыл на Украину. Михаила Саакашвили, прилетевшего рейсом из Варшавы, приветствовали сотни сторонников, скандировавших при этом "Слава Украине!"

Незадолго до возвращения в Киев экс-губернатор Одесской области говорил о том, что собирается оказать помощь Владимиру Зеленскому в осуществлении его предвыборных обещаний. Потом же он отправится на родину, чтобы "спасти Грузию", заявлял политик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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