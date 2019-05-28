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Кравчук посоветовал Саакашвили ехать в Грузию
13:36
Фото: korupciya.com
Первый президент Украины прокомментировал вчерашнее решение нового главы государства Зеленского, который удовлетворил просьбу Саакашвили о возвращении ему гражданства.
Ранее экс-губернатор Одесской области обратился к украинскому лидеру с официальным заявлением, в котором вновь указывал на то, что его незаконно лишили украинского паспорта.
Как заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили стоило бы в будущем трудиться "на своей земле, на своей родине". Своим мнением по этому вопросу Кравчук поделился в эфире телевизионного канала "112 Украина".
Прокомментировав недавнее решение действующего украинского президента Владимира Зеленского вернуть гражданство Михаилу Саакашвили, Леонид Кравчук отметил, что бывший грузинский лидер стал иммигрантом. Независимо от его желания, Саакашвили приобрел этот статус, когда переехал в Киев. Учитывая это, грузинский политик просто не может рассчитывать на высокие посты в стране, констатировал бывший украинский лидер.
Решение Зеленского Кравчук при этом расценил, как поступок "справедливости и достоинства", ведь его предшественник "очень быстро отнял". По словам Кравчука, предоставление и лишение Саакашвили украинского гражданства отвечало исключительно личным интересам находившегося тогда у власти Петра Порошенко.
Напомним, ранее Саакашвили выражал намерение вернуться на Украину, чтобы оказывать помощь Зеленскому в осуществлении его обещаний. Выполнив свой долг в Киеве, он собирался вернуться в Грузию, заявил бывший одесский губернатор.
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