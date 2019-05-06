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После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"


6.5.2019 22:31
После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"Фото: dilova.com.ua

Как заявил бывший губернатор Одесской области, сейчас его приоритетная задача - оказать помощь Владимиру Зеленскому в осуществлении его обещаний, передает ТАСС.

Потом он собирается вернуться в Грузию, заявил Михаил Саакашвили.

Как отметил бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области, он собирается в скором времени вновь приехать на Украину, не претендуя пока ни на какие государственные посты. Михаил Саакашвили выразил желание оказать помощь новым киевским властям посредством ценных советов.

Вернется ли он к активной политической деятельности, будет решать украинский народ, пояснил Саакашвили в интервью, которое было опубликовано польским каналом "Белсат". Подчеркнув, что был незаконно лишен гражданства, бывший одесский губернатор отметил, что его "выкинули из страны по-бандитски", а "справедливость в этом смысле должна быть восстановлена".

Ранее Саакашвили пострадал и в Грузии, сказал политик - с ним в прошлом происходили аналогичные события. Однако до того, как вернуться в Тбилиси, он подождет прихода к власти Зеленского и некоторое время проведет на Украине. Потом он отправится в Грузию, чтобы "спасти страну".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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