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После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"
6.5.2019 22:31
Фото: dilova.com.ua
Как заявил бывший губернатор Одесской области, сейчас его приоритетная задача - оказать помощь Владимиру Зеленскому в осуществлении его обещаний, передает ТАСС.
Потом он собирается вернуться в Грузию, заявил Михаил Саакашвили.
Как отметил бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области, он собирается в скором времени вновь приехать на Украину, не претендуя пока ни на какие государственные посты. Михаил Саакашвили выразил желание оказать помощь новым киевским властям посредством ценных советов.
Вернется ли он к активной политической деятельности, будет решать украинский народ, пояснил Саакашвили в интервью, которое было опубликовано польским каналом "Белсат". Подчеркнув, что был незаконно лишен гражданства, бывший одесский губернатор отметил, что его "выкинули из страны по-бандитски", а "справедливость в этом смысле должна быть восстановлена".
Ранее Саакашвили пострадал и в Грузии, сказал политик - с ним в прошлом происходили аналогичные события. Однако до того, как вернуться в Тбилиси, он подождет прихода к власти Зеленского и некоторое время проведет на Украине. Потом он отправится в Грузию, чтобы "спасти страну".
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