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Johnson&Johnson обвиняют в причастности к эпидемии опиоидной зависимости
23.6.2019 18:29
Фото: tentulogo.com
Соответствующий иск был подан в Соединенных Штатах, передает The Guardian. Как стало известно, компанию, выпускающую всемирно известные средства, обвиняют в том, что она неверно объясняет специалистам потенциальные риски применения опиоидных препаратов.
В суд американского штата Оклахома подали иск, в котором говорится о многомиллиардной компенсации. По мнению заявителя, фармацевтический гигант Johnson&Johnson, известный своими детскими товарами и пластырями Band-Aid, манипулирует данными научных исследований.
Из-за того, что компания неверно объясняет врачам потенциальные риски в результате применения выпускаемых ею опиоидных препаратов, она фактически участвовала в провоцировании настоящей эпидемии зависимости. В течение последних двадцати лет ее жертвами стали свыше четырехсот человек.
По данным газеты, результаты расследования, которое ранее завершил прокурор Оклахомы Майк Хантер, способны нанести весьма ощутимый удар по всей фармацевтической промышленности Соединенных Штатов. В адрес этой отрасли ранее уже неоднократно звучали обвинения в сговоре и попытках сообща влиять на медиков, чтобы врачи выписывали своим пациентам все больше средств, способных вызывать привыкание.
Предполагается, что по всей стране в скором времени может быть зарегистрировано свыше двух тысяч такого же рода судебных исков.
Ранее сотни пилотов подали групповой иск к Boeing из-за умышленного, по их мнению, сокрытия неполадок.
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