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На Гавайях до 11 человек увеличилось число жертв крушения самолета


10:32
На Гавайях до 11 человек увеличилось число жертв крушения самолетаФото: ill.in.ua

Установлено, что воздушное судно предназначалось для прыжков с парашютом, передает ТАСС.

Причины катастрофы на Гавайях, в результате которой погибли одиннадцать человек, сейчас пытаются выяснить федеральные инспекторы.

Ранее власти штата подтвердили информацию о девяти погибших. Однако позже были уточнены сведения о количестве пассажиров, находившихся на борту двухмоторного самолета, который разбился неподалеку от аэродрома Диллингем.

Как указано в официальном сообщении Департамента транспорта Гавайев, жертвами авиакатастрофы стали двое пилотов и девять пассажиров.

Установлено, что крушение случилось вскоре после того, как самолет поднялся в воздух. Вылет он совершал в аэропорту Диллингем. Никто из одиннадцати человек, находившихся на борту, не выжил.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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