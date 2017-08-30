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На Гавайях до 11 человек увеличилось число жертв крушения самолета
10:32
Фото: ill.in.ua
Установлено, что воздушное судно предназначалось для прыжков с парашютом, передает ТАСС.
Причины катастрофы на Гавайях, в результате которой погибли одиннадцать человек, сейчас пытаются выяснить федеральные инспекторы.
Ранее власти штата подтвердили информацию о девяти погибших. Однако позже были уточнены сведения о количестве пассажиров, находившихся на борту двухмоторного самолета, который разбился неподалеку от аэродрома Диллингем.
Как указано в официальном сообщении Департамента транспорта Гавайев, жертвами авиакатастрофы стали двое пилотов и девять пассажиров.
Установлено, что крушение случилось вскоре после того, как самолет поднялся в воздух. Вылет он совершал в аэропорту Диллингем. Никто из одиннадцати человек, находившихся на борту, не выжил.
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