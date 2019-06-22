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На Гавайях при крушении самолета погибли девять человек
22.6.2019 13:36
Фото: forumuploads.ru
Небольшое воздушное судно разбилось неподалеку от аэродрома в городе Диллингхем, передает ТАСС.
Жертвами авиакатастрофы стали все, кто находился на борту двухмоторного самолета.
В результате крушения самолета King Air, который упал неподалеку от воздушной гавани Диллингхем, погибли все девять человек, находившиеся на борту. Информация о ЧП появилась в Twitter Департамента транспорта штата Гавайи.
Подтвердив сведения о смертельном инциденте, ведомство пока не приводит никаких других деталей случившегося. Неизвестными остаются и вероятные причины трагедии.
По данным американских СМИ, на катастрофу отреагировал мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл. Он уже официально выразил близким погибших свои соболезнования.
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