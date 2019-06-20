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В Белоруссии вновь совершено нападение на музыканта
01:32
Фото: onliner.by
В больницу с ножевыми ранениями экстренно доставлен вокалист рок-группы "Нейро Дюбель". 46-летний Юрий Наумов прооперирован и находится в реанимации.
Инцидент стал уже вторым с начала лета - в первых числах июня после нападения неизвестных в тяжелом состоянии в Минске госпитализировали музыканта "Ляписа Трубецкого" Руслана "Пана" Владыко, который впал в кому.
Обстоятельства, при которых получил три ножевых ранения фронтмен известной советской и белорусской группы "Нейро Дюбель", пока не уточняются. Известно лишь, что по факту случившегося уже проводят проверку правоохранительные органы. По словам коллег Юрия Наумова, состояние музыканта пока остается тяжелым. Артист перенес операцию и находится в реанимации.
Юрий Наумов стал вокалистом коллектива после смерти основателя и многолетнего фронтмена "Нейро Дюбеля" Александра Кулинковича (Куллинковича). Известный белорусский рок-музыкант, актер, журналист и поэт скончался в августе прошлого года.
В начале июня в одном из баров Минска после стихийно возникшего конфликта неизвестные жестоко избили музыканта "Ляписа Трубецкого" Руслана "Пана" Владыко. Как заявили представители группы, их коллега был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и впал в кому.
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