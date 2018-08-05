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В Минске умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович
5.8.2018 18:24
Фото: vk.me
В Белоруссии умер рок-музыкант Александр Куллинкович, долгое время выступавший в составе коллектива "Нейро Дюбель".
Музыкант ушел из жизни накануне выступления на фестивале "Рок за Бобров". Артисту было лишь сорок шесть лет.
Как стало известно, Александр Куллинкович скончался в субботу утром, после того, как его доставили в 3-ю клиническую больницу Минска. Врачи диагностировали у рок-музыканта воспаление легких, пишет Sputnik Беларусь. Причины смерти выясняются.
Отмечается, что в воскресенье, 5 августа, группа Куллинковича собиралась выступать на музыкальном фестивале "Рок за Бобров". Однако экстренно госпитализированный за два дня до концерта, передал коллегам записку. В ней он писал о том, что не может выйти на сцену из-за проблем со здоровьем. На следующий день, утром в субботу, он скончался.
Рок-группа "Нейро Дюбель" была организована в 1989 году. Александр Куллинкович являлся в Белоруссии одним из наиболее ярких представителей панк-рок-движения, он занимался литературным творчеством и снимался в кино.
По словам лидера группы Brutto и проекта "Ляпис-98" Сергея Михалка, посвятившего свое выступление на рок-фестивале умершему коллеге, "Нейро Дюбель" Александра Куллинковича - одна из самых недооцененных групп на территории постсоветского пространства.
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