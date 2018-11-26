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Король Малайзии взял в жены обладательницу титула «Мисс Москва-2015»
13:21
Фото: twimg.com
В столичном концертном зале Barvikha Concert Hall состоялась свадьба короля Малайзии Туанку Мухаммада V Келантана Султана.
Избранницей монарха стала Оксана Воеводина, в 2015 году одержавшая победу на конкурсе красоты "Мисс Москва".
На торжестве 25-летняя невеста была свадебном платье, традиционном для России, а 49-летний жених - в малайзийском праздничном национальном наряде. Как пишут российские СМИ, во время подготовки к свадьбе Оксана Воеводина приняла решение перейти в ислам.
По данным информационного портала Islam News, праздничное меню включало лишь блюда, приготовленные из халяльных продуктов, а также безалкогольные напитки.
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