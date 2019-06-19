Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Испанские СМИ связали убийство русской девочки с деятельностью ее матери

19.6.2019 21:45

Фото: fb.ru

Ольга Кавер



Как оказалось, мать погибшего ребенка много лет занималась некими духовными практиками, регулярно проводя семинары для женщин, желающих избавиться от бесплодия.



ЧП случилось в небольшом городке Матаро, который находится в Каталонии



В минувшее воскресенье в городе, расположенном неподалеку от Барселоны, нашли тело жестоко убитой 13-летней россиянки. Кроме погибшей Каролины Кавер в квартире проживала ее мать Ольга и брат Стефано. Юноша, который был старше сестры на год или два, пропал, ведутся его поиски.



Русская девочка была убита, пока мать находилась в отъезде - она отправилась на несколько дней в Москву. После того, как женщина не смогла дозвониться до детей, она попросила знакомых в Матаро дойти до ее квартиры и проверить, все ли в порядке. Людям удалось войти в квартиру, где они увидели тело дочери Кавер, которая скончалась от резаного ранения шеи.



Полиция пока не комментирует ход расследования, однако в испанских СМИ появились рассказы о том, что мать Каролины вела духовные тренинги. В прессе, в частности, обсуждается версия о том, что с девочкой мог расправиться недовольный клиент.



Дело в том, что Ольга Кавер на протяжении многих лет утверждала, что может помочь женщинам, страдающим от бесплодия. По ее словам, не обращаясь к врачам, они избавятся от своих проблем и обретут наконец счастье материнства. В одном из видео, опубликованных на ее странице в соцсети, Кавер отмечала, что таким образом на свет появились уже около восьми тысяч детей.



Жители небольшого городка в Каталонии, потрясенные происшествием, сообщают, что не так давно семьей Кавер интересовался некий мужчина. Он ходил по улице, где проживала мать с детьми, и задавал о них вопросы, говоря со странным акцентом.



Автор: Злата Богатова

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