Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии запретили физически наказывать детей

19.6.2019 21:23

Фото: fotokto.ru



Изменения в законодательстве официально вступят в силу с 1 апреля следующего года.



Помимо запрета физических наказаний соответствующий законопроект расширяет права социальных работников.



Парламент Японии одобрил закон, согласно которому в стране полностью запрещаются любые физические наказания. Родителей, которых уличили в таких действиях, будут приговаривать к штрафам. Кроме того, расширены права и возможности соцработников, которые смогут вмешиваться в дела, связанные со случаями бытового насилия.



По мнению некоторых специалистов, теперь родители вместо физического наказания будут переходить на психологическое насилие, а это также может быть чревато тяжелыми последствиями для детей. Выражая обеспокоенность, эксперты считают, что важна взаимопомощь людей - гражданам следует помогать друг другу и при этом обращать внимание на вещи, которые могут настораживать.



Напомним, о необходимости изменить законодательство в парламенте заговорили в минувшем феврале, когда правительство Японии провело спецзаседание после жестокого убийства ребенка. Представители руководства, изучив обстоятельства дела, констатировали, что нужно максимум сил "направить на искоренение издевательств над детьми".



Десятилетняя Миа Курихара была найдена мертвой в начале года. Позже выяснилось, что над девочкой долгое время издевался отец. Ребенок писал об этом в школьной анкете и даже спрашивал учителя, не может ли тот повлиять на родителей: "Сэнсэй, вы не могли бы что-то сделать?" Однако педагог, не обратив на это внимания или не захотев разбираться в семейных делах, отдал послание несчастной девочки отцу-извергу. В результате мужчина еще более часто стал срывать на ребенке свою злость, и это привело к трагедии.



Автор: Злата Богатова

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