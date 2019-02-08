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Правительство Японии провело спецзаседание после жестокого убийства ребенка


8.2.2019 14:10
Правительство Японии провело спецзаседание после жестокого убийства ребенкаФото: news-front.info

Японское правительство провело специальное заседание во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ, передает РИА Новости. Поводом для внепланового мероприятия стала гибель ребенка, замученного собственными родителями при попустительстве соответствующих служб.

Как сообщает телевизионный канал NHK, японское правительство собралось для обсуждения недавнего убийства. Ребенок был убит собственными родителями, тогда как органы опеки бездействовали. Несмотря на поступавшие сигналы, беду не пытались предотвратить и другие структуры, призванные защищать детей и заботиться о них - "школа, комитет по образованию, детская консультация", - подчеркнул премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Представители руководства страны констатировали, что нужно максимум сил "направить на искоренение издевательств над детьми".

В течение ближайшего месяца соответствующим органам предписано провести тщательную проверку во всех детских консультациях Японии в целях выявления потенциально опасных случаев. Кроме того, в стране будет выработана система взаимодействия всех органов, которые связаны с защитой жизни детей, в том числе, правоохранительные структуры.

Десятилетняя Миа Курихара была найдена мертвой в последних числах минувшего января. В ходе начатого расследования выяснилось, что над ребенком долгое время издевался отец. Девочка писала об этом в школьной анкете, сообщая о том, что подвергается избиению. Решившись на признание, ребенок даже спрашивал учителя, не может ли тот повлиять на родителей: "Сэнсэй, вы не могли бы что-то сделать?". Фраза, которой заканчивалась анкета девочки, вызвала в Японии настоящий шок.

Однако педагоги и органы опеки, вместо того, чтобы защитить девочку, совершили должностное нарушение. Они попросту отдали анкету, в которой ребенок молил о помощи, в руки отца-тирана.

В начале года в опеку поступил сигнал из школы - в январе Миа Курихара не посетила ни одного занятия. Позднее выяснилось, что все это время девочка подвергалась жестоким пыткам. По словам матери, ребенка ежедневно избивали, не давали спать и поливали ледяной водой. Из-за синяков на теле девочки  отец не пускал ее учиться и даже на улицу.

Спустя два дня после того, как в школе наконец обеспокоились судьбой их ученицы, Миа скончалась. Девочка умерла после того, как отец в очередной раз облил ее ледяной водой. Позднее патологоанатомы выяснили, что девочку лишали еды - по меньшей мере двое суток до смерти она была голодной.

Необходимо отметить, что в прошлом году у органов опеки возникали подозрения, что школьница подвергается издевательствам со стороны взрослых. Девочку на некоторое время даже принимали на попечение, однако потом, не имея никаких оснований, вернули родителям.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 333

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