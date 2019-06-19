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СМИ:Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ являются соседями


19.6.2019 12:19
СМИ:Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ являются соседямиФото: proexpress.com.ua

"Новая газета" опубликовала сведения о недвижимости, которая находится во владении сотрудников ФСБ, фигурирующих в деле журналиста Ивана Голунова.

Как оказалось, офицеры могут быть соседями, они проживают на территории Московской области.

Предполагаемые заказчики дела журналиста Ивана Голунова оказались соседями. Редакция "Новой газеты" совместно с "Трансперенси интернешнл – Россия" и изданием Baza сумела отыскать в Подмосковье элитную недвижимость, которая принадлежит двум высокопоставленным сотрудникам ФСБ.

Речь идет об офицерах, имена которых фигурируют в громком деле Голунова.

Напомним, корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков, отправив под домашний арест. Силовики в момент задержания действовали грубо и с нарушениями, что вызвало обширный общественный резонанс, как и сам провокационный характер начатого в отношении Голунова уголовного преследования.

Спустя несколько дней глава МВД РФ Владимир Колокольцев сделал официальное заявление о прекращении расследования, сразу после этого Иван Голунов был освобожден. 13 июня российский президент Владимир Путин принял решение об увольнении двух генералов полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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