Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанного в Москве журналиста «Медузы» подозревают в сбыте наркотиков

13:57

Фото: newsfrol.ru



По словам адвоката Дмитрия Джулая, который представляет интересы Ивана Голунова, пакет с запрещенными веществами его подзащитному подбросили.



ЧП случилось накануне, 6 июня, в Москве.



Вечером минувшего четверга, 6 июня, столичная полиция задержала корреспондента отдела расследований интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. На Цветном бульваре журналиста "скрутили и привезли в отдел полиции", рассказал сегодня адвокат Дмитрий Джулай.



По словам юриста, Голунову сейчас вменяют статью о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. В ходе обыска у корреспондента обнаружили несколько граммов мефедрона, пояснил адвокат. Джулай при этом подчеркнул, что наркотики, предположительно, были его клиенту подброшены.



Джулай также сообщил, что Голунов накануне вступил в перепалку с сотрудниками полиции и пытался вырваться. Возможно, в момент стычки, произошедшей в ходе задержания, журналисту и подбросили два пакетика с зельем.



Ранее в МВД опровергли сведения о том, что корреспондента избивали. Сегодня следствие собирается ходатайствовать об аресте задержанного журналиста.



По словам официальных представителей правоохранительных органов, у 36-летнего жителя столицы, который был задержан накануне на Цветном бульваре, при себе имелось в общей сложности пять свертков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, речь идет о метилэфедроне общей массой четыре грамма.



Автор: Злата Богатова

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