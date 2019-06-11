|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Прекращено расследование в отношении журналиста Голунова
11.6.2019 23:13
Фото: newsfrol.ru
Решение было принято в связи с недоказанностью вины задержанного ранее сотрудника "Медузы", передают российские СМИ. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, расследование в отношении Ивана Голунова прекращается. Сегодня, 11 июня, он будет освобожден из-под домашнего ареста.
Результаты проведенных экспертиз - биологических, генетических, дактилоскопических и криминалистических свидетельствуют о недоказанности участия гражданина Голунова в совершении преступления. Поэтому сегодня же журналист будет освобожден из-под домашнего ареста. Как заверил Колокольцев, одновременно с Голунова будут сняты все обвинения.
Стоит отметить, что в соответствии с принятыми в России процедурами, недоказанность вины сама по себе не может быть основанием для реабилитации, которое дает право закрывать дело. Другими словами, расследование необходимо продолжать, в частности, вести сбор доказательств вины, тогда как Голунов пока будет оставаться во всех соответствующих базах правоохранительных органов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|