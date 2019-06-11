Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прекращено расследование в отношении журналиста Голунова

11.6.2019 23:13

Фото: newsfrol.ru



Решение было принято в связи с недоказанностью вины задержанного ранее сотрудника "Медузы", передают российские СМИ. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, расследование в отношении Ивана Голунова прекращается. Сегодня, 11 июня, он будет освобожден из-под домашнего ареста.



Результаты проведенных экспертиз - биологических, генетических, дактилоскопических и криминалистических свидетельствуют о недоказанности участия гражданина Голунова в совершении преступления. Поэтому сегодня же журналист будет освобожден из-под домашнего ареста. Как заверил Колокольцев, одновременно с Голунова будут сняты все обвинения.



Стоит отметить, что в соответствии с принятыми в России процедурами, недоказанность вины сама по себе не может быть основанием для реабилитации, которое дает право закрывать дело. Другими словами, расследование необходимо продолжать, в частности, вести сбор доказательств вины, тогда как Голунов пока будет оставаться во всех соответствующих базах правоохранительных органов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:07 Состояние Бари Алибасова остается тяжелым

Состояние Бари Алибасова остается тяжелым 12:05 На Индию надвигается мощный циклон

На Индию надвигается мощный циклон 11.6.2019 11:29 Алена Полынь о новой Эре

Алена Полынь о новой Эре 10.6.2019 11:46 Горбачев опроверг некоторые факты из американского сериала о Чернобыле

Горбачев опроверг некоторые факты из американского сериала о Чернобыле 9.6.2019 23:12 Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»