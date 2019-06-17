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Женская сеть myJulia.ru
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В Паттайе под колесами мотоцикла погибла россиянка
17.6.2019 21:28
Фото: sib.fm
Туристка получила смертельные травмы, когда пыталась перейти дорогу, сообщает информационный портал Pattaya People.
Мотоциклист, сбивший иностранку, двигался на очень большой скорости.
Как стало известно, гражданка РФ Анна Кисна приехала в Паттайю отдохнуть вместе с друзьями. Женщина пыталась перейти дорогу, когда ее сбил мотоцикл, которым управлял неизвестный мужчина.
Водитель, двигавшийся на очень большой скорости, сразу после ДТП врезался в машину, которая была припаркована рядом, а потом потерял сознание. Как сообщает портал, к месту происшествия сразу же прибыли медики, которые начали реанимировать россиянку. Однако туристка погибла, несмотря на все их усилия.
Водителя госпитализировали, его травмы угрозы для жизни не представляют. Как только он очнется, с ним будут беседовать полицейские. Кроме того, проводится экспертиза, чтобы определить, мог ли водитель находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ранее на востоке королевства погиб россиянин, проигнорировавший предупреждения о штормовой погоде. 55-летний мужчина, несмотря на сильные волны, отправился купаться, и позже был найден мертвым.
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