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В Таиланде погиб турист из России
17.6.2019 11:51
Фото: ont.by
По предварительным данным, мужчина проигнорировал предупреждения местных властей и пытался искупаться в неположенном месте.
ЧП случилось у берегов пляжа Koh Chang в провинции Трат на востоке королевства.
По факту гибели 55-летнего россиянина местные правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что мужчина был найден на расстоянии около трехсот метров от берега, когда плавал лицом вниз. Спасатели, вытащившие туриста из воды, сразу же доставили его в медицинское учреждение. Однако врачи госпиталя могли лишь констатировать смерть иностранца.
По данным местных СМИ, на указанном пляже в тот роковой день специально для отдыхающих вывесили "красный" флаг. Туристов таким образом предупреждали, что купаться сейчас смертельно опасно - учитывая сезон дождей, на море наблюдаются сильные волны.
Российским дипломатам уже сообщили о гибели гражданина РФ, приехавшего в Таиланд вместе с 45-летней супругой, пояснили в местном полицейском управлении.
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