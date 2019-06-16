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В Индии более 80 детей скончались от острого энцефалита
16.6.2019 18:45
Фото: livejournal.com
Ранее власти северного штата Бихар подтвердили сведения о том, что умерли более пятидесяти детей, десятки на тот момент оставались в больницах.
Детей госпитализируют с жалобами на симптомы энцефалита: озноб и лихорадку.
Кроме того, у маленьких пациентов фиксируется резкое падение уровня глюкозы в крови. По мнению специалистов, это может быть следствием отравления токсическими веществами, которые содержатся в плодах личи. Все погибшие дети перед тем, как заболеть, употребляли их в пищу.
Как сообщает газета Times of India, на севере Индии скончались более восьмидесяти детей. Причиной очередной вспышки синдрома острого энцефалита стала аномально жаркая погода, которая сопровождается высокой влажностью.
По данным местных властей, в больницах округа Музаффарпур остаются свыше ста маленьких пациентов с теми же симптомами.
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