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В Индии более 50 детей скончались в июне от отравления плодами личи
13.6.2019 13:28
Фото: 24.kz
По данным местных властей, все смертельные случаи были зафиксированы в течение последних десяти дней.
В больницы округа Музаффарпур в штате Бихар на востоке Индии продолжают поступать пострадавшие, сообщают индийские СМИ.
Со ссылкой на данные медицинских служб уточняется, что все дети незадолго до смерти употребляли в пищу плоды личи. По мнению специалистов, именно в них и могли содержаться токсичные вещества. На текущий момент в реанимации с подобными симптомами остаются сорок несовершеннолетних. Состояние некоторых пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.
В ряде источников в качестве причины смерти детей в Бихаре упоминается энцефалит - жалобы детей схожи с проявлениями этого смертельно опасного заболевания.
Вспышки заболевания, которое может быть связано с плодами личи, начали фиксировать у детей Бихара еще в 1995 году, и такое происходит практически каждое лето. Среди местного населения отравление называют "Чамки Бухар" (в переводе с хинди — "Ложная лихорадка"). В 2014 году от нее погибли 150 человек.
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