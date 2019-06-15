|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Пензой задержаны еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка
12:31
Фото: tobolsk.info
Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, на месте продолжают работу оперативные сотрудники Следственного Комитета, МВД и ФСБ.
В ходе продолжающегося расследования была установлена личность еще двенадцати участников конфликта, к настоящему времени все они задержаны.
Среди двенадцати человек, которые были задержаны правоохранителями в селе Чемодановка, есть тот, кто подозревается в убийстве, сообщила Светлана Петренко. Ему и остальным в ближайшее время официально предъявят обвинения в зависимости от роли и степени участия в преступлении.
По словам Петренко, ранее уже были задержаны три человека, двоих затем взяли под стражу. Третий пока продолжает проходить медицинское освидетельствование. Отмечается, что все трое начали давать признательные показания, рассказав, что действительно были участниками конфликта.
ЧП в Чемодановке случилось в минувший четверг, 13 июня, когда произошла массовая драка местных жителей и цыган. В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек, двое были доставлены в больницу. На следующий день госпитализированный с травмой головы 34-летний мужчина умер, второй пациент остается в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
После того, как жители Чемодановки вышли на сход и попытались перекрыть дорогу, в поселок прибыл пензенский губернатор Иван Белозерцев. После встречи с местным населением глава региона распорядился о создании штаба для урегулирования обстановки. С целью предотвращения массовых беспорядков силовики на территории Бессоновского ввели в действие план "Вулкан". Кроме того, в Чемодановку прибыли представители СУ СКР, УМВД и УФСБ по Пензенской области.
Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели местного жителя, ведет центральный аппарат СКР.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|