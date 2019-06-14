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Пензенский губернатор прибыл в село, жители которого перекрыли трассу после массовой драки с цыганами
02:32
Фото: vk.com
Жители села Чемодановка (Бессоновский район) ранее собрались на сход, отреагировав на гибель односельчанина.
Мужчина 1985 г.р. был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после массовой драки.
По данным российских СМИ, погибший житель села Чемодановка получил смертельные ранения во время потасовки с представителями цыганской диаспоры. В прессе появляется противоречивая информация о количестве пострадавших. Ряд источников со ссылкой на местных жителей передает о десятках пострадавших, однако официального подтверждения этих сведениях пока нет.
По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело, однако ситуация пока остается довольно сложной. Ранее в Чемодановку прибыл пензенский губернатор Иван Белозерцев. Глава региона провел встречу с участниками схода и лично контролирует обстановку, отметила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Известно также, что на территории Бессоновского района был введен в действие план "Вулкан". Как пояснили в местном полицейском главке, целью мер является предотвращение массовых беспорядков. Кроме того, в Чемодановке продолжают работу представители СУ СКР, УМВД и УФСБ по Пензенской области.
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