Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пензенский губернатор прибыл в село, жители которого перекрыли трассу после массовой драки с цыганами

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Фото: vk.com



Жители села Чемодановка (Бессоновский район) ранее собрались на сход, отреагировав на гибель односельчанина.



Мужчина 1985 г.р. был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после массовой драки.



По данным российских СМИ, погибший житель села Чемодановка получил смертельные ранения во время потасовки с представителями цыганской диаспоры. В прессе появляется противоречивая информация о количестве пострадавших. Ряд источников со ссылкой на местных жителей передает о десятках пострадавших, однако официального подтверждения этих сведениях пока нет.



По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело, однако ситуация пока остается довольно сложной. Ранее в Чемодановку прибыл пензенский губернатор Иван Белозерцев. Глава региона провел встречу с участниками схода и лично контролирует обстановку, отметила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.



Известно также, что на территории Бессоновского района был введен в действие план "Вулкан". Как пояснили в местном полицейском главке, целью мер является предотвращение массовых беспорядков. Кроме того, в Чемодановке продолжают работу представители СУ СКР, УМВД и УФСБ по Пензенской области.



Автор: Злата Богатова

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