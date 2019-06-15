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Старший сын хоккеиста Соколова дал первые показания в реанимации
15.6.2019 22:09
Фото: vk.com
Старший (в реанимации) и младший (задержан) сыновья хоккеиста Соколова
Молодой человек был доставлен в реанимацию после гибели матери - супруги известного российского хоккеиста Максима Соколова.
Юноша, получивший тяжелые ранения, смог дать первые показания по делу об убийстве, которое было совершено в их доме.
Как передает Telegram-канал Life Shot, состояние Соколова-младшего остается тяжелым, он получил серьезное ранение шеи и пока не может говорить. Поэтому следователям разрешили общаться с ним лишь несколько минут. За это время оперативникам удалось получить сведения, которые могут оказаться крайне важными.
В течение двух минут Максим лишь кивал или слегка покачивал головой, давая тот или иной ответ на вопросы следователей. Как стало известно, в день убийства он был в доме со своими матерью и братом, однако не может восстановить в памяти события, после которых он попал в больницу. Последнее, что он хорошо помнит, его возвращение домой после ЕГЭ.
Старший сын хоккеиста сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как прогнозируют врачи, молодой человек сможет произносить отдельные звуки лишь через несколько дней.
ЧП случилось в минувший четверг, 13 июня. Младший сын Соколовых прибежал к соседям, попросив о помощи. По словам парня, на мать напал его старший брат Максим. Полицейские, прибыв к месту ЧП, обнаружили в коттедже погибшую женщину. Причиной ее смерти была резаная рана шеи. Рядом с ней в тот момент находился истекающий кровью старший сын. Максима незамедлительно госпитализировали.
Первоначально в прессе появились публикации о том, что Максим, якобы расправившийся с матерью, затем пытался совершить суицид. Однако спустя некоторое время стало известно о задержании младшего сына в качестве подозреваемого в нападении на мать и брата. По данным следствия, 15-летний подросток во время беседы с оперативниками давал путаные и противоречивые показания. Кроме того, он пытался сообщить о том, что речь может идти о ритуальном убийстве, которое якобы заранее планировал его старший брат.
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