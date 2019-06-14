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В убийстве жены экс-хоккеиста Соколова теперь подозревают младшего сына
14.6.2019 22:28
Фото: vk.com
Старший (остается в реанимации) и младший (задержанный) сыновья хоккеиста Соколова
По данным ТАСС, 15-летнего подростка взяли под стражу. Ранее появились сведения о том, что во время бесед с юношей следователи обратили внимание на многочисленные несостыковки.
Напомним, первоначально в качестве подозреваемого упоминался старший сын погибшей женщины.
Как стало известно, младший сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова уже допрошен в качестве подозреваемого. Несовершеннолетний задержан по делу об убийстве матери, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ленинградской области.
Супругу известного российского спортсмена Максима Соколова убили в доме, где она проживала. ЧП случилось на территории поселка Новая Романовка Всеволожского района Ленобласти. Полицейские, прибыв на вызов, обнаружили в особняке старшего сына погибшей женщины с серьезными ранениями. 18-летний юноша был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Первоначально поступала информация о том, что в полицию обратился 15-летний сын убитой женщины. Юноша рассказал, что его мать подверглась нападению, и основным подозреваемым является старший сын, который якобы бросился на нее с ножом во время семейного конфликта. Расправившись с матерью, он начал наносить ранения и себе, отмечал источник.
Позже стало известно, что несовершеннолетний подозреваемый на допросе уже успел подробно изложить собственную версию событий. Сразу после этого парня задержали.
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