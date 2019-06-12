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В убийстве жены экс-хоккеиста сборной РФ подозревается 18-летний сын


21:18
Максим СоколовФото: mk.ru
Максим Соколов

На месте гибели супруги известного спортсмена Максима Соколова продолжают работу следователи и криминалисты, передают российские СМИ.

ЧП случилось в коттеджном поселке Новая Романовка (Всеволожский район Ленинградской области).

Как информирует пресс-служба регионального главка СКР, ранее в одном из домов указанного поселка было найдено тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Погибшая оказалась женой известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ириной.

Преступление было совершено сегодня, 13 июня. Прибывшие к  месту происшествия оперативные сотрудники обнаружили в доме 18-летнего юношу с травмами. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации.

По данным ТАСС, сигнал в экстренные службы поступил от младшего сына хозяйки дома. На его глазах старший брат в ходе семейного конфликта набросился с ножом на мать, а потом пытался свести счеты с жизнью.

Ход событий предстоит установить специалистам, которые сейчас продолжают работу на месте происшествия.

Автор: Злата Богатова

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