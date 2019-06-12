|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В убийстве жены экс-хоккеиста сборной РФ подозревается 18-летний сын
21:18
Фото: mk.ru
Максим Соколов
На месте гибели супруги известного спортсмена Максима Соколова продолжают работу следователи и криминалисты, передают российские СМИ.
ЧП случилось в коттеджном поселке Новая Романовка (Всеволожский район Ленинградской области).
Как информирует пресс-служба регионального главка СКР, ранее в одном из домов указанного поселка было найдено тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Погибшая оказалась женой известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ириной.
Преступление было совершено сегодня, 13 июня. Прибывшие к месту происшествия оперативные сотрудники обнаружили в доме 18-летнего юношу с травмами. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации.
По данным ТАСС, сигнал в экстренные службы поступил от младшего сына хозяйки дома. На его глазах старший брат в ходе семейного конфликта набросился с ножом на мать, а потом пытался свести счеты с жизнью.
Ход событий предстоит установить специалистам, которые сейчас продолжают работу на месте происшествия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|