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В Великобритании из-за листериоза пересмотрят систему больничного питания
15.6.2019 21:58
Фото: yastart.ru
Глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок уже отдал распоряжение о тщательном разбирательстве и полном пересмотре действующей системы питания в государственных медицинских учреждениях.
Ранее в больницах Великобритании заразились листерией и скончались пять пациентов.
Как заявил министр, он "невероятно обеспокоен проблемой". По мнению Мэтта Хэнкока, требуется "радикально новый подход к еде" в учреждениях британской Национальной службы здравоохранения. Поэтому он уже отдал распоряжение о полном пересмотре меню.
Ранее появились сведения о том, что причиной заражения погибших в больницах Англии пациентов стали сэндвичи. Бутерброды содержали патогенную палочковидную бактерию - листерию (Listeria monocytogenes).
Возбудитель этого смертельно опасного заболевания, по данным специалистов, также может содержаться в различных замороженных овощах и мясных полуфабрикатах, а также сыром молоке и мягких сырах. Опасность могут представлять и некоторые охлажденные продукты, в частности, мясные нарезки, паштеты и бутерброды. Все эти и некоторые другие блюда уже полностью исключили из рациона пациентов больниц Британии.
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