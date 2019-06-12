Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании зафиксированы смертельные случаи листериоза

12.6.2019 21:55

Фото: vk.com



По данным Национальной службы здравоохранения королевства (NHS), скончались уже три человека.



Причиной заражения стали сэндвичи, содержавшие патогенную палочковидную бактерию - листерию (Listeria monocytogenes).



Эксперты предостерегают, что возбудитель смертельно опасного заболевания может содержаться в замороженных овощах, сыром молоке, мягких сырах, а также таких охлажденных и готовых к употреблению продуктов, как мясные нарезки, паштеты и бутерброды.



Даже бутерброды, приготовленные дома из проверенных компонентов, нельзя слишком долго хранить в холодильнике. Категорически запрещается и перевозить такие сэндвичи по жаре, например, везти на загородный пикник. Риск заражения возникает и в случаях, когда еду готовят плохо вымытыми руками.



Основными симптомами листериоза являются расстройства стула, тошнота, может подниматься температура. Кроме того, пациенты испытывают сильную головную боль и дискомфорт при ярком свете. Иногда пациенты страдают от судорог и ригидности (повышения тонуса) затылочных мышц.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 132

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.6.2019 12:07 Состояние Бари Алибасова остается тяжелым

Состояние Бари Алибасова остается тяжелым 12.6.2019 12:05 На Индию надвигается мощный циклон

На Индию надвигается мощный циклон 11.6.2019 23:13 Прекращено расследование в отношении журналиста Голунова

Прекращено расследование в отношении журналиста Голунова 11.6.2019 11:29 Алена Полынь о новой Эре

Алена Полынь о новой Эре 10.6.2019 11:46 Горбачев опроверг некоторые факты из американского сериала о Чернобыле