|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Великобритании зафиксированы смертельные случаи листериоза
12.6.2019 21:55
Фото: vk.com
По данным Национальной службы здравоохранения королевства (NHS), скончались уже три человека.
Причиной заражения стали сэндвичи, содержавшие патогенную палочковидную бактерию - листерию (Listeria monocytogenes).
Эксперты предостерегают, что возбудитель смертельно опасного заболевания может содержаться в замороженных овощах, сыром молоке, мягких сырах, а также таких охлажденных и готовых к употреблению продуктов, как мясные нарезки, паштеты и бутерброды.
Даже бутерброды, приготовленные дома из проверенных компонентов, нельзя слишком долго хранить в холодильнике. Категорически запрещается и перевозить такие сэндвичи по жаре, например, везти на загородный пикник. Риск заражения возникает и в случаях, когда еду готовят плохо вымытыми руками.
Основными симптомами листериоза являются расстройства стула, тошнота, может подниматься температура. Кроме того, пациенты испытывают сильную головную боль и дискомфорт при ярком свете. Иногда пациенты страдают от судорог и ригидности (повышения тонуса) затылочных мышц.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|