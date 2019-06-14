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Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
01:11
Фото: vk.com
Согласно фабуле, все девушки были участницами инкриминируемого им преступления, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Липцера. Юрист представляет в суде интересы старшей из сестер.
Ранее следователи предъявили обвинение средней сестре Ангелине.
Как стало известно, Следственный комитет РФ предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян. Девушкам вменяется та же статья об убийстве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору.
В обвинении также указывается, что действия девушек были спровоцированы поведением их отца Михаила Хачатуряна. Учитывая это, защитники сестер собираются обжаловать квалификацию инкриминируемого им преступления. Юристы, представляющие интересы фигуранток этого громкого дела, намерены настаивать на прекращении уголовного преследования, учитывая, что сестры не могут быть причастны к убийству.
Ранее выяснилось, что у отца сестер Хачатурян имелось психическое расстройство. Вместе с тем, по результатам посмертной экспертизы Михаил Хачатурян был признан вменяемым.
Резонансное преступление было совершено вечером 27 июля 2018 года. Тело отца сестер Хачатурян с множественными колото-резаных ранениями шеи и груди, обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе российской столицы. Основной является версия о том, что Михаила Хачатуряна убили его же, испытывавшие к отцу острую личную неприязнь. Причиной такого отношения со стороны дочерей стали издевательств, которым они подвергались на протяжении многих лет.
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