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Сестер Хачатурян могут отпустить из СИЗО
12:31
Фото: antontsvetkov.ru
Следственные органы просят отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, передает ТАСС.
Предполагается, что соответствующее ходатайство будет рассматриваться судом уже завтра, 27 сентября.
Как стало известно, следственные органы просят о смягчении меры пресечения сестер Хачатурян, обвиняемых в расправе над собственным отцом. Соответствующее ходатайство ранее уже было направлено в столичный Басманный суд. Рассмотрение состоится в четверг, 27 сентября. По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, следствие просит об изменении меры пресечения на запрет определенных действий вместо ареста.
Напомним, ранее младшую из сестер признали невменяемой в момент совершения преступления. После того, как эксперты вынесли такой вердикт, девушку перевели в психиатрическое отделение "Бутырки". До этого фигурантку громкого дела посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Трех девушек подозревают в жестоком убийстве собственного отца. Преступление, вызвавшее огромный общественный резонанс, было совершено в конце минувшего июля. Судмедэксперты насчитали на теле 57-летнего мужчины свыше тридцати ножевых ударов. Как заявили на первых допросах дочери покойного, на преступление их толкнули страдания, которые им приходилось терпеть из-за отца на протяжении многих лет. По данным ряда источников, соседи с опаской относились к отцу, подозревая, что у него тяжелый характер и имеется оружие.
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