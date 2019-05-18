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Эксперты выявили расстройство личности у отца сестер Хачатурян
18.5.2019 21:33
Фото: v-moldove.ru
Как показали результаты посмертной экспертизы, у отца трех сестер Хачатурян было выявлено расстройство личности.
Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из дочерей, обвиняемых в убийстве отца.
Как стало известно, эксперты признали Михаила Хачатуряна вменяемым. Вместе с тем, проводившие посмертную экспертизу специалисты выявили у него расстройство личности. Более подробные сведения юристы сообщат на пресс-конференции, которая будет организована в ближайшее время, пояснил юрист.
Ранее появилась информация о том, что следственные органы могут посмертно завести уголовное дело за действия сексуального характера в отношении дочерей Хачатуряна. Соответствующие планы возникли в ходе расследования, когда были получены новые данные о том, что происходило в семье.
Напомним, резонансное преступление, в котором подозревают трех сестер Хачатурян, было совершено вечером 27 июля 2018 года. Труп мужчины, погибшего из-за множественных колото-резаных ран шеи и груди, обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе российской столицы. Основной является версия о том, что Михаила Хачатуряна убили собственные дочери, испытывавшие острую личную неприязнь.
Девушки были вскоре после ЧП задержаны. В сентябре прошлого года по решению Басманного суда Москвы все три сестры покинули СИЗО.
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